Псковский музей проводит конкурс детских рисунков, посвященных Анастасиевской часовне

21:30, 26 апреля 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник проводит конкурс детского рисунка «Анастасиевская часовня – история в картинках». Приглашение к участию появилось в группе отдела фресок в соцсети «ВКонтакте» «Фрески Пскова Pskovmural».

«В нашем небольшом городе, где всего чуть больше 200 тысяч жителей, сохранилось огромное количество памятников. Культурное достояние, благодаря которому о Пскове знают далеко за пределами нашей страны. И наши памятники также нуждаются в защите и сохранении. Иногда в срочной защите! Сегодня в сложной ситуации оказалась часовня Святой Анастасии. Она нуждается в проведении срочных противоаварийных реставрационных работ», - пишут музейщики.

Детям предлагают нарисовать работы, посвященные часовне. Их можно прислать в личные сообщения группы «Фрески Пскова Pskovmural» (https://vk.com/public166373799) до 18 мая. Обязательное условие участия - состоять в группе. К участию допускаются дети до 14 лет.

Сначала рисунки отберет экспертная комиссия, а потом зрительское жюри. Выбранные экспертами работы поместят в альбоме группы и объявят голосование за лучший рисунок. Победители получат небольшие призы.