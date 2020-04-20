АСИ предложило выплачивать пособия мигрантам наравне с россиянами

08:18, 20 апреля 2020, ПАИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило правительству временно приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице, так как из-за пандемии многие мигранты потеряли работу, но не могут вернуться домой. Как пишет РБК, Агентство стратегических инициатив направило премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по регулированию рынка труда и занятости в связи с распространением коронавируса.

АСИ просит «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости» на время распространения коронавируса. Конкретные категории мигрантов в обращении не уточняются.

В документе приводится в пример Португалия, где 580 тысяч мигрантов на время борьбы с коронавирусом и его последствиями для экономики получили социальные права граждан государства.

Агентство также предлагает организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Для этого предлагается «запустить перераспределение средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».