Сотрудники одного из предприятий в Пскове получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

09:03, 20 апреля 2020, ПАИ

Сотрудники одного из предприятий в Пскове получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в ООО «ДСУ - 60» имелась задолженность по оплате труда перед 11 работниками организации в размере более 800 тысяч рублей.

Заместитель прокурора города внёс представление в адрес руководителя организации с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. По постановлениям прокурора он привлечен к административной ответственности.

В результате принятых мер прокурорского реагирования долг по оплате труда в ООО «ДСУ - 60» погашен в полном объеме.