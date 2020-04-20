Аномальные холода ожидаются на этой неделе

09:24, 20 апреля 2020, ПАИ

Аномальные холода ожидаются на этой неделе в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

С 21 апреля аномалия будет в минус четыре градуса, то есть температура будет на четыре градуса ниже нормы. Ее будут приносить ветры сначала с северо-запада, потом северные. Температура воздуха будет ниже нормы из-за антициклона, центр которого находится над Скандинавией. По его восточной периферии будет перемещаться холодная воздушная масса. Холодная погода продержится четыре-пять дней, затем вернётся к норме.

«Дождались, пришла вторая половина апреля, и температура ниже нормы. Нельзя сказать, что это страшная аномалия, но все-таки. Весна чуть запаздывает, хотя март был очень теплым, но во второй и третьей декадах апреля отрицательные аномалии», — отметил Вильфанд.

При этом на азиатской части страны, наоборот, ожидается аномальное потепление. Его причиной станет мощный вынос тепла на восточной периферии циклона, центр которого находится над севером Западной Сибири. Также поток очень теплого воздуха придет из Китая, Монголии и Средней Азии.