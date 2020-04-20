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Общество

Около полумиллиона рублей украли мошенники с карт псковских пенсионеров

За прошедшие дни несколько жителей Пскова, Великих Лук, Псковского, Бежаницкого и Локнянского районов стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 17 апреля 41-летней жительнице поселка Бежаницы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины пытаются снять деньги. И под предлогом предотвращения их несанкционированного списания мужчина снял с карты 155 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В тот же день 54-летняя жительница Псковского района лишилась 95 тысяч рублей. По данному акту проводится проверка.

В Пскове 56-летняя пенсионерка после общения с лжесотрудником банка недосчиталась на своих банковских картах 86 тысяч рублей. А 71-летняя пенсионерка из Локнянского района лишилась 46 тысяч рублей.

Кроме того, 68-летней псковичке позвонил неизвестный и под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные лекарственные средства украл у женщины 42 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела. Еще двое пожилых людей из Пскова и Великих Лук 17 апреля доверились мнимым доброжелателям. Это стоило им в общей сложности около 19 тысяч рублей.

Всего же за эти несколько дней мошенники лишили доверчивых граждан около полумиллиона рублей.

 

 

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