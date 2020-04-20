В Канаде мужчина в форме полицейского застрелил 16 человек

10:51, 20 апреля 2020, ПАИ

В Канаде в городе Порталик в ночь на 19 апреля 51-летний мужчина в форме полицейского начал стрелять по людям, затем продолжил стрельбу в радиусе 50 километров от города. Передвигался он на патрульной машине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC, мужчина застрелил 16 человек. Преступника пытались остановить в течение 12 часов, в результате он был убит в ходе перестрелки с полицейскими. При задержании погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

В полиции заявили, что стрелок был знаком с некоторыми жертвами и не был сотрудником правоохранительных органов.

Расследование продолжается.