Дистанционное обучение анимации теперь доступно подросткам из Псковской области

11:24, 20 апреля 2020, ПАИ

Пункт кинопроката Театрально-концертной дирекции (ТКД) совместно с Псковской областной киносетью при содействии проекта Кинодетство.рф открывает онлайн-платформу для бесплатного дистанционного обучения анимации детей и подростков «Анимация и Я». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ТКД.

«Как создаются мультфильмы? Откуда берутся хорошие идеи? Чему учат на факультете анимации? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, посмотрев мастер-классы и лекции известных российских режиссеров-аниматоров - Юрия Норштейна, Александра Петрова, Константина Бронзита, Игоря Ковалева, Дмитрия Лазарева, продюсера Михаила Алдашина и других мастеров анимационного кино. Проходите по ссылке и погружайтесь в волшебный мир искусства мультипликации, не выходя из дома», - рекомендуют в дирекции.

Для новичков режиссерской профессии Псковская региональная киносеть совместно с друзьями из Кинодетство.рф предлагает посетить онлайн-мастер-классы «Снимаем кино вместе». Здесь можно найти советы и подсказки от опытных журналистов и блогеров о том, с чего начинается работа над документальным фильмом, как снимать видео на телефон, откуда берутся идеи, в чем черпать вдохновение и что остается за кадром. Детские киноклубы в условиях самоизоляции, а вместе с ними и все желающие могут изучить поэзию монтажа самостоятельно.

Подростки, проявляющие интерес к киноискусству и уже сейчас решившие избрать профессию режиссера, могут прослушать мастер-класс Никиты Михалкова. Мэтр отечественного кинематографа рассказывает, что нужно знать, понимать и чувствовать, чтобы получилось настоящее кино. Об искусстве режиссера и создании атмосферы, о том, что является главным в работе с актерами, что такое «зажим» и как его преодолеть, а также о работе с оператором и о музыке в кино.

Все ссылки на мастер-классы можно найти здесь.