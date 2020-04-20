Посвященный 75-летию Победы видеомарафон «Читать, знать, помнить!» стартовал в Пскове

14:24, 20 апреля 2020, ПАИ

Посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне видеомарафон «Читать, знать, помнить!» запустили библиотеки Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке.

В рамках акции современные российские писатели расскажут детям и подросткам о книгах про Великую Отечественную войну, а также прочитают отрывки из этих книг.

Видеомарафон открыла писатель и сценарист, лауреат Международной детской литературной премии В. П. Крапивина Юлия Лавряшина с отрывком из книги «Призрак с горки». «Это захватывающая повесть про ребят из маленького посёлка на берегу озера, воды которого хранят древние легенды. Но больше всего мальчиков и девочек из этого посёлка волнует тайна призрака, который живёт на Горке... Эту тайну им и предстоит разгадать», – рассказали в библиотеке.