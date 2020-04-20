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Общество

20 апреля в Пскове перекроют участок улицы Индустриальной

С 19:00 20 апреля до 8:00 21 апреля в Пскове в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Инженерной в районе дома №8. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сообщается, что в качестве объезда определены: улица Индустриальная, улица Ипподромная, Ипподромный проезд.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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