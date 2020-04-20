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Общество

Инфекционное отделение на юге Псковской области планируется обустроить к осени

Инфекционное отделение на юге Псковской области планируется обустроить к осени. Фото: Андрей Степанов.

Вера Емельянова на совещании губернатора Михаила Ведерникова с вице-губернаторами, которое прошло в понедельник, 20 апреля, представила варианты по развертыванию инфекционной службы в южных районах области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, по итогам поездки на юг области вице-губернатор рассказала о двух наиболее подходящих зданиях, где после капитального ремонта могут быть развернуты детское и взрослое инфекционные отделения. Одно из них находится в Великих Луках, другое — в Новосокольниках.

Глава региона поручил проработать оба варианта, чтобы определить, где лучше всего сможет расположиться современный инфекционный корпус. Планируется, что первых пациентов он сможет принять уже осенью текущего года. В будущем корпус будет использован для лечения инфекционных заболеваний.

Ранее президент Владимир Путин поддержал просьбу администрации Псковской области о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках.

 

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