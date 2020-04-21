139 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

09:07, 21 апреля 2020, ПАИ

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются около 139 тысяч граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 139 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, всего проведено более 2,1 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведено 89 тыс. исследований.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.