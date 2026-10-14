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Общество

Псковский «Кванториум» открыл набор на бесплатные осенние интенсивы для школьников

Детский технопарк «Кванториум Псков» проводит набор на бесплатные образовательные интенсивы для ребят от 12 до 18 лет. Занятия пройдут в период осенних каникул, с 26 по 30 октября, сообщили ПАИ в технопарке.

Фото: «Кванториум Псков»

На курсе «Химия вокруг нас» школьники разберутся в составе привычных вещей – от продуктов до пластика – и проведут безопасные опыты, которые легко повторить дома. Программа «Urban Reboot: Перезагрузи городскую реальность» посвящена урбанистике: ребята изучат влияние искусственного интеллекта на современную среду и разработают собственный проект развития городских территорий.

Любителей визуального творчества ждет курс «Портретная съемка», где участники научатся работать со студийным светом и профессионально обрабатывать кадры, а также интенсив «Анимация в Figma: оживи свой дизайн», который учит превращать статичные макеты в динамичные истории.

Для погружения в цифровые миры открыт набор на программу «VR/AR – создай виртуальную реальность»: здесь участники программируют игры на движке Unity и тестируют их в VR-шлемах. Также идет набор на курс «2D-моделирование и лазерные технологии для начинающих», который сочетает работу в графическом редакторе с созданием собственных изделий на лазерном станке.

Чтобы записаться, необходимо заполнить онлайн-форму и дождаться подтверждающего сообщения от администратора. По итогам успешного прохождения обучения каждый участник получает сертификат. Количество мест ограничено. Оставить заявку и познакомиться с расписанием можно по ссылке.

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