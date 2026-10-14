Роман Гальперин выступит экспертом VII Псковского международного медиафорума

14:14, 14 октября 2026, ПАИ

Директор по вещанию АНО «Медиакомпания Союзного государства» Роман Гальперин станет экспертом VII Псковского международного медиафорума «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт 20–21 октября в Пскове.

Профессиональная деятельность Гальперина связана с организацией телевизионного вещания, развитием медиапроектов и освещением российско-белорусского сотрудничества. Он участвует в развитии телеканала «Союзный», который начал вещание 1 апреля 2026 года, сменив «БелРос». Среди задач нового СМИ – формирование единого информационного пространства России и Беларуси, подготовка материалов о жизни людей и совместных проектах двух стран.

В конце сентября Роман Гальперин выступал в Пскове в качестве эксперта IV Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа». Он рассказал участникам о работе союзных СМИ и подходах к освещению интеграции России и Беларуси на федеральном и межгосударственном уровнях.

VII Псковский международный медиафорум соберёт представителей СМИ и блогосферы, руководителей информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа, российских и зарубежных экспертов. Ожидается участие делегатов из Беларуси, стран Балтии и Абхазии.

Мероприятия пройдут на площадках правительства Псковской области, государственного медиахолдинга региона и Дома молодёжи.

Центральным событием станет панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей» с участием представителей МИД России, руководителей федеральных изданий и экспертов медиасферы. В программу также войдут обсуждения вопросов сохранения межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов и изменений в цифровой медиасреде. Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.