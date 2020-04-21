Юлия Пересильд вместе со звездами запустила «музыкальную вакцину»
Уроженка Пскова Юлия Пересильд вместе со звездами запустила «музыкальную вакцину», исполнив песню. Видео актриса выложила на своей странице в Instagram.
«Представляем вашему вниманию песню-заклинание, которая с 1983 года помогла планете пережить не одну эпидемию: чуму, эболу, птичий грипп, экономические кризисы разных лет, по последним данным, даже нашествие половцев и печенегов», - отметила Юлия Пересильд, обратившись к своим подписчикам.
Вместе с другими звездами Юлия Пересильд исполнила песню «Ветер перемен».