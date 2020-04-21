Дежурные группы в детских садах Пскова посещают 832 ребенка

10:28, 21 апреля 2020, ПАИ

832 ребенка посещают дежурные группы в детских садах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В детских садах города открыто 97 дежурных групп для детей, чьи родители работают в условиях ограничительных мер. В Пскове 62 дошкольных учреждения посещают 832 ребенка. По сравнению с прошлой неделей детский сад стало посещать на 55 детей больше.

В каждом учреждении работает от одной до трех дежурных групп. В детских садах № 13, 14, 25, 44, 51 - группы не набраны.

Для начальных классов открыты дежурные классы в школах № 20, 8, 12, 47. Их посещают 26 детей – в основном это дети работников здравоохранения.

По интересующим вопросам обращаться по телефонам 290464, 290478.