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Общество

Свыше 52 тысяч человек заболели коронавирусом в России

В России коронавирусом заболели 52 763 человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За сутки в России зафиксировано 5642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах. 45,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки умер 51 человек, полностью выздоровели 427.

Всего в России зафиксировано 52 763 случая коронавируса во всех регионах страны. За весь период умерли 456 человек, выздоровели 3 873 человека. В Псковской области количество зараженных возросло до 62 человек. Всего в регионе с начала эпидемии умерли шесть человек.

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