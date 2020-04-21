Для возвращения россиян на родину организовали вывозные рейсы из Таиланда, Турции и Индии

11:26, 21 апреля 2020, ПАИ

Россияне, застрявшие в Таиланде, Турции и Индии, вернутся домой сегодня, 21 апреля. Вывозные рейсы будут осуществляться из Таиланда, Турции, Саудовской Аравии, Индии, пишет РИА Новости.

«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Гоа в Казань и из Антальи в Екатеринбург и Казань. «ЮТэйр» совершит рейс из Джедды в Махачкалу. «Уральские авиалинии» уже начали перелет по маршруту Бангкок – Сочи – Ростов-на-Дону.

На фоне пандемии коронавируса с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.