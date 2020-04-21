Более 100 человек в Себежском районе находятся на карантине из-за коронавируса

11:55, 21 апреля 2020, ПАИ

Глава Себежского района Леонид Курсенков обратился к жителям и гостям муниципалитета на официальном сайте администрации, чтобы развеять слухи относительно коронавируса. Об этом сообщает себежская районная газета «Призыв».

«По состоянию на утро 21 апреля официально подтверждён один случай коронавирусной инфекции у жительницы деревни Дедино Себежского района, которая находится в Псковской городской больнице, подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние тяжелое, но стабильное», - говорится в обращении главы района.

18 апреля в Себежскую районную больницу поступил 20-летний житель Идрицы с высокой температурой, который вскоре скончался. У него были взяты анализы на наличие COVID-19, результат которых до настоящего времени не подтверждён. Кроме того, житель посёлка Сосновый Бор тоже находится на госпитализации с подозрением на пневмонию. Результаты его анализов пока не готовы. Все лица, контактировавшие с заболевшими, установлены и определены на карантин. Всего на карантине находятся 105 человек, в том числе 22 человека, которые ранее вернулись из-за границы или имели контакт с вернувшимися.



Глава района призывает всех лиц, помещенных на карантин, отнестись к этому с ответственностью. Санкции за нарушение режима карантинных мероприятий предусмотрены действующим административным законодательством РФ и применяются как в отношении физических лиц, так и в отношении руководителей организаций.

21 апреля в отношении руководителя одного из муниципальных образований Себежского района будет вынесено решение о привлечении его к административной ответственности за бездействие.

«Несмотря на все ограничения, жизнь продолжается и должна продолжаться, - подчеркнул Леонид Курсенков. - Ряд организаций нашего района в текущих условиях продолжает свою деятельность, но ответственность за безопасность людей с руководителей никто не снимал. Есть два основных правила: это измерение температуры тела у всего персонала перед началом работы и опрос о наличии контактов с людьми, включенными в группу риска – вернувшимися из-за рубежа и контактировавшими с заболевшими людьми».



Глава района попросил себежан соблюдать озвученные ранее рекомендации. «Не выходите без особой необходимости из дома, не контактируйте с незнакомыми людьми и избегайте мест массового скопления людей. Особенно это касается людей старших возрастов. Для них риск заболевания коронавирусной инфекцией и наступления тяжелых последствий для здоровья очень высок. Мойте чаще руки. Желаю всем вам крепкого здоровья. Беда нас обойдет», - подытожил Леонид Курсенков.