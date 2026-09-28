Отопление в Гдовском районе начнут включать с 1 октября

22:32, 28 сентября 2026, ПАИ

Постановление о начале отопительного сезона подписала глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Согласно постановлению, теплоснабжающим организациям и организациям, имеющим автономные котельные на территории Гдовского района, поручено начать отопительный сезон 1 октября с 10:00.

В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» должно было подать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям. В Дедовичском, Дновском, Бежаницком, Новосокольническом и Порховском районах начало отопительного периода запланировано на 28 сентября, в Пскове, Псковском и Пушкиногорском районах – на 29 сентября. В Усвятском районе отопительный сезон начнётся 1 октября.

В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций. Из-за повышенной влажности великолучане просят включить отопление в домах.

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердило 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.