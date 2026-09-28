Лидия Герасимова: Акция «Нарисуй защитника Отечества» делает диалог ветеранов и молодёжи более личным

22:13, 28 сентября 2026, ПАИ

Патриотические мероприятия дают возможность детям лучше узнать современных героев, например с помощью акции «Нарисуй защитника Отечества», которая проходит в Псковской области с прошлого года. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 28 сентября.

«У нас с прошлого года началась акция «Нарисуй защитника Отечества». Диалог между ветеранами и молодёжью становится более личным, потому что тут с тобой небольшое количество людей разговаривает. Ветераны рассказывают о себе, о своём детстве, почему выбрал профессию военнослужащего. Это другой формат, тут больше времени на общение», – отметила Лидия Герасимова.

По её словам, такой формат позволяет установить более тесный контакт между ветераном и участниками акции. Художники могут задать уточняющие вопросы, а ветеран – подробнее рассказать о своём пути.