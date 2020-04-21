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Общество

Водитель печорского завода «Евро-Керамика» предположительно заражен коронавирусом

Автобус, на котором работал возможно инфицированный водитель «Еврокерамики»

Водитель автобуса на заводе «Евро-Керамика» в Печорах предположительно заражен коронавирусной инфекцией. Как стало известно Псковскому агентству информации, второй тест на коронавирус у работника завода показал положительный результат.

14 апреля водитель автобуса обратился в здравпункт на предприятии, где ему после проведенного рентген-обследования поставили диагноз «пневмония». Затем в сопровождении фельдшера его госпитализировали в инфекционную больницу в Пскове. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

С 14 по 22 апреля движение автобуса предприятия приостановлено из-за болезни водителя.

21 апреля в Печорах на заводе «Евро-Керамика» проходит проверка исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Псковское агентство информации опубликует видео с места событий.

В эфире программы «БезГалстукOFF» радиостанции «Маяк» 17 апреля работница завода «Евро-Керамика» сообщила  председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой о том, что на предприятии не соблюдаются противоэпидемиологические  меры.  «Я работаю на керамзаводе. У нас нет мер, чтобы там обрабатывали, все мы ходим гуськом. Средств защиты нет, но мы работаем. Вы представляете, что творится?» - сказала она. 

Ирина Сивачева отметила, что основной метод, который противодействует инфицированию людей, — социальная дистанция. «Если расстояние 1,5 метра между людьми, то это как раз та мера, которая обеспечивает неинфицирование людей. Естественно, на предприятии должны все места общего пользования обрабатываться, если вы работаете в смену, то каких-то вещей, может, не видите. Вы выполняете все мероприятия по личной гигиене, вы знаете, достаточно несколько раз хорошо мыть руки с мылом, несколько раз в день. Если вы моете их от 30 до 40 секунд — это важная и хорошая мера. Я думаю, что эти основные меры защищают население. Керамзавод находится у нас в Печорах, население не очень большое, кучность маленькая. Базовые меры, жизнь уже показала, будут достаточны для того, чтобы защититься. Все предприятия имеют предписания о том, что должны проводиться соответствующие уборки. Уборка просто горячей водой с моющими средствами обладает достаточно эффективными действиями, чтобы вирус погибал», - добавила руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

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