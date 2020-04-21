На заводе «Евро-Керамика» в Печорах проходит проверка исполнения указа губернатора Псковской области
21 апреля в Печорах на заводе «Евро-Керамика» проходит проверка исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
17 апреля в эфире радиостанции «Маяк» в проекте БезГалстукOFF работница завода сообщила председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой, что на предприятии не соблюдаются эпидемиологические нормы. По сведениям Псковского агентства информации, в данный момент проверка на заводе «Евро-Керамика» началась.