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Общество

На заводе «Евро-Керамика» в Печорах проходит проверка исполнения указа губернатора Псковской области

21 апреля в Печорах на заводе «Евро-Керамика» проходит проверка исполнения указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

17 апреля в эфире радиостанции «Маяк» в проекте БезГалстукOFF работница завода сообщила председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и руководителю Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирине Сивачевой, что на предприятии не соблюдаются эпидемиологические нормы. По сведениям Псковского агентства информации, в данный момент проверка на заводе «Евро-Керамика» началась.

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