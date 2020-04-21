Более 300 псковичей продолжают дистанционное профобучение в рамках нацпроекта «Демография»

12:04, 21 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области более 300 человек продолжают профессиональное обучение в дистанционном формате по национальному проекту «Демография». Работа в удаленном режиме организована в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» с начала года на профессиональное обучение было направлено более 390 жителей области старше 50 лет, что составило порядка 135% от целевого показателя. Из них приступили к занятиям порядка 320 граждан, более 90 человек уже завершили обучение до введения ограничительных мер. Продолжают обучение около 230 человек.

Дистанционное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» проходят более 130 жительниц Псковской области. Всего с начала текущего года заявления для повышения квалификации подали 160 псковичек, что составило более 100% от целевого показателя. Завершили обучение 11 слушателей.

Как отметили в региональном комитете по труду и занятости, обучение приостановлено только на тех направлениях, которые в обязательном порядке требуют проведения практических занятий («Водитель автомобиля» (различных категорий), «Тракторист», «Машинист экскаватора»). Специалисты органа исполнительной власти региона подготовили соответствующее ходатайство в адрес оперативного штаба по предотвращению распространению коронавируса в Псковской области о получении разрешения на возобновление проведения занятий с соблюдением всех санитарно-эпидемических нормативов.

Обучение в рамках реализации национального проекта «Демография» осуществляется по краткосрочным образовательным программам (до 3 месяцев). Во время обучения неработающие граждане получают стипендию. Всего на реализацию образовательных программ в рамках федерального проекта «Старшее поколение» выделено около 23,4 млн рублей, федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» — порядка 8,9 млн рублей.