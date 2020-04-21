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Общество

Псковские либерал-демократы бесплатно раздают защитные маски

Фото Дарьи Хватковой

Псковские либерал-демократы бесплатно раздают нуждающимся защитные маски. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков в эфире ПАИ-live 21 апреля.

Раздача масок инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям началась с 20 апреля. «Можете оставить заявку в соцсетях. Если нет возможности приехать, наша молодежная организация привезет маски домой», – рассказал Антон Минаков.

Партийцы выдают на руки по одной или две маски. «К концу недели получим еще партию масок. Выдаем их бесплатно. Это то, во что вкладываются депутаты ЛДПР, потому что хотим внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Маски хорошего качества, они многослойные, их можно кипятить», – добавил он.

Антон Минаков рассказал, что в связи с пандемией партия перешла на особый режим работы, сократила количество сотрудников и ведет работу с обращениями граждан. Он призвал граждан отправлять обращения и жалобы через социальные сети, почту или звонить по телефону.

«Если нет острой необходимости, сотрудники сидят дома, – рассказал Антон Минаков. – По важным вопросам приходится выходить в масках и перчатках».

Офис партии открыт с 9:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Советская, 47. «Сменили офис. Он более удобный для посетителей, там больше пространства», – пояснил лидер фракции.

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