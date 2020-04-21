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Общество

Иммунолог: уходит ли COVID-19 из организма после победы над симптомами, неизвестно

Врач - аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко заявил, что полное излечение от коронавирусной инфекции возможно, но что происходит с вирусом в организме человека после победы над симптомами, остается загадкой. Как пишет РИА Новости, свои предположения о судьбе вируса в теле человека врач высказал на радио Sputnik.

«Не исключен вариант, что человек переболел, и когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в легких или еще в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами. Так ли это? На этот вопрос сегодня мы ответить не можем. Ответим мы на него не раньше чем через полгода-год», сказал Владимир Прокопенко.

Некоторые вирусы действительно остаются в теле человека после болезни, но это не значит, что они несут опасность, говорит иммунолог. Исчезает ли коронавирус из организма, экспертам еще предстоит выяснить.

Вирусы могут иметь несколько форм сожительства с организмом человека. Многие вирусы, которые вызывают ОРВИ, могут жить в организме и не приносить болезни.

«Станет ли этот вирус одним из сожителей человека или он полностью уходит из организма, а при каждом новом попадании вызывает болезни – это вопросы, которые стоят перед современной наукой вирусологии и иммунологии. Они будут обсуждаться, и мы должны на них ответить», - сказал аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

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