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Общество

Больницы в Себежском, Гдовском и Печорском районах получили почти 8 тысяч медицинских масок

Больницы в Себежском, Гдовском и Печорском районах получили почти 8 тысяч медицинских масок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Секретарь Себежского районного местного отделения партии Дарья Козьякова передала 2,5 тыcячи защитных масок главному врачу Себежской районной больницы Андрею Захарову.

«Врачи по долгу службы находятся на передовой и лицом к лицу борются с инфекцией. И каждый из нас должен сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им», - подчеркнула Козьякова.

Накануне партия защитных масок для учреждений здравоохранения была доставлена в Печоры. «Две коробки по 980 масок переданы исполняющей обязанности главного врача Печорской районной больницы Марине Бедюх. Также коробка с 980 масками была передана главному врачу областного Дома ребёнка Наталье Вишневской. Руководители учреждений поблагодарили за поддержку», - рассказал секретарь местного отделения «Единой России»  Владимир Глотко.

Ещё 2,5 тысячи медицинских масок получили сотрудники Гдовской районной больницы.

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