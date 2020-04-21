Две недели понадобится подрядчику на ремонт улицы Гагарина в Пскове

13:19, 21 апреля 2020, ПАИ

Две недели понадобится подрядчику на ремонт улицы Гагарина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Приводится в порядок участок дороги от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта протяженностью 355 метров. Объект вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На этой неделе происходит срезка старого асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе начнется устройство нового дорожного полотна. Будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 11 см.

Работы проводятся в стесненных условиях в связи с интенсивным потоком общественного и личного автомобильного транспорта. Сложности при производстве работ также возникли в связи с наличием большого количества люков на проезжей части. Многие из них вмонтированы в железобетонные плиты.



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области











Согласно техзаданию, подрядчик должен отрегулировать высоту крышек колодцев и заменить люки. Нанесение дорожной разметки термопластиком со светоотражающими элементами запланировано на более теплое время года.

Срок выполнения работ по контракту – 20 июля. Общая стоимость работ составит 5,2 млн рублей. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов.