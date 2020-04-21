Две недели понадобится подрядчику на ремонт улицы Гагарина в Пскове
Две недели понадобится подрядчику на ремонт улицы Гагарина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Приводится в порядок участок дороги от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта протяженностью 355 метров. Объект вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На этой неделе происходит срезка старого асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе начнется устройство нового дорожного полотна. Будет уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 11 см.
Работы проводятся в стесненных условиях в связи с интенсивным потоком общественного и личного автомобильного транспорта. Сложности при производстве работ также возникли в связи с наличием большого количества люков на проезжей части. Многие из них вмонтированы в железобетонные плиты.
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Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Согласно техзаданию, подрядчик должен отрегулировать высоту крышек колодцев и заменить люки. Нанесение дорожной разметки термопластиком со светоотражающими элементами запланировано на более теплое время года.
Срок выполнения работ по контракту – 20 июля. Общая стоимость работ составит 5,2 млн рублей. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов.