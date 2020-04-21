0
17:54
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
17:37
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
17:05
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
17:02
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
15:54
Псковский спорт стойко держится на карантине
15:45
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
15:19
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковский Росреестр рассказал об особенностях сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних

Росреестр напоминает об особенностях сделок с недвижимостью. Фото: Андрей Степанов.

В сделках с недвижимостью, в которых участвует несовершеннолетний, существуют определенные ограничения и нюансы, о которых нужно знать. В региональном управлении Росреестра Псковскому агентству информации рассказали об особенностях сделки с участием детей.

Особенности продажи квартиры, в которой проживает несовершеннолетний собственник, заключаются в следующем:

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе продать квартиру при наличии письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей);

- от имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки по продаже недвижимости могут совершать только родители, усыновители, опекуны;

- на продажу квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Такое разрешение должно быть предоставлено законным представителям ребенка в письменной форме. Отказ в выдаче разрешения может быть оспорен в судебном порядке. 

- сделка по продаже квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, требует нотариального удостоверения. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

Однако есть ситуации, когда ребенок не является владельцем, но проживает в квартире. 

Особенности продажи квартиры, в которой проживает несовершеннолетний, не являющийся собственником, то есть ребенок не является участником сделки:

- по общему правилу для продажи квартиры, в которой зарегистрирован по месту жительства ребенок, разрешение органа опеки и попечительства не требуется. Исключением является случай, когда такой ребенок находится под опекой или попечительством либо остался без попечения родителей и продажа затрагивает его права и охраняемые законом интересы. 

Безусловно, следует отличать сделку, где собственником является несовершеннолетний, от сделки, где несовершеннолетний имеет лишь право пользования (только прописан в отчуждаемой квартире). В первом случае ребенок становится участником сделки, поэтому требуется разрешение органов опеки. Во втором случае он не является участником сделки, но относится к категории так называемых «третьих лиц», чьи права могут быть затронуты в результате сделки с квартирой. Разрешение органов опеки потребуется, только если ребенок остался без родителей и (или) находится под опекой или попечением. В данной ситуации интересы ребенка могут быть нарушены, и ему просто негде будет жить. Ведь при продаже квартиры все прописанные должны сниматься с регистрационного учета.

Сделки с  недвижимостью, где требуется согласие органа опеки и попечительства:

- отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему;

- сделки, влекущие уменьшение имущества несовершеннолетнего;

- передача имущества несовершеннолетнего в залог;

- отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав (например, от права преимущественной покупки доли в праве собственности, отказ от наследства);

- передача имущества несовершеннолетнего в безвозмездное пользование;

- раздел имущества несовершеннолетнего;

- сдача имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, в аренду.

В Росреестре напоминают, что, совершая операции с недвижимостью, необходимо максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы. В сделках с участием несовершеннолетних существуют определенные ограничения, и это всегда нужно учитывать. Сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, и в ее регистрации будет отказано.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
21 апреля 2020
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
21 апреля 2020
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
21 апреля 2020
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
21 апреля 2020
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
21 апреля 2020
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
21 апреля 2020
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
21 апреля 2020
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
21 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер 2

Идет загрузка...