70-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

17:05, 30 июня 2024, ПАИ

70-летнюю Руфину Воробьеву разыскивают в Псковской области. Она ушла из дома в неизвестном направлении сегодня, 30 июня, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Руфина Воробьева жила в селе Новоселье Стругокрасненского района.

Рост женщины – 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Она была одета в серую тунику в цветочек, синие бриджи и домашние тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Руфины Воробьевой, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.