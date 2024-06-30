70-летнюю женщину разыскивают в Псковской области
70-летнюю Руфину Воробьеву разыскивают в Псковской области. Она ушла из дома в неизвестном направлении сегодня, 30 июня, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Руфина Воробьева жила в селе Новоселье Стругокрасненского района.
Рост женщины – 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Она была одета в серую тунику в цветочек, синие бриджи и домашние тапки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Руфины Воробьевой, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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