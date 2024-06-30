Михаил Ведерников: Фестиваль «Западные ворота» стал местом встречи настоящих друзей

16:40, 30 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к гостям и участникам V Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили ПАИ организаторы.

«В этом году кинофорум отмечает свой первый юбилей. Пройден долгий путь – поисков, реализации новых идей, знакомства с новыми режиссёрами, кинокритиками, экспертами киноиндустрии. И главное – тщательного отбора по-настоящему хороших фильмов, которые были бы интересны и впечатлили вас, дорогие зрители», – отметил Михаил Ведерников.

В этом году подготовлена обширная и разносторонняя программа, добавились новые секции: кино Ирана и Индии, отдельная программа к Году семьи и специальный сеанс в честь 225-летнего юбилея поэта Александра Пушкина. «А традиционная секция «Панорама» по составу фильмов-участников в этом году стала международной», – подчеркнул псковский губернатор.

«За эти годы фестиваль стал местом встречи настоящих друзей: известных актёров, продюсеров и режиссёров, зрителей и всех, кто любит кино. Здесь можно обменяться мнениями и впечатлениями, вместе пережить эмоции, узнать много нового о культурных традициях регионов и других стран и, возможно, лучше понять друг друга», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области выразил надежду, что представленные в программе фильмы вызовут большой интерес. «Уверен, что наш кинофестиваль вновь пройдёт с успехом и запомнится всем участникам, подарив яркие впечатления и встречи с любимыми актёрами!», – заключил он.

Ранее к гостям и участникам кинофестиваля «Западные ворота» обратился генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

Со списком короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове, можно ознакомиться здесь.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.