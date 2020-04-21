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Общество

В Кремле учитывают настроения людей в интернете при разработке мер поддержки

 В Кремле учитывают настроения людей в интернете при разработке мер поддержки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве. Мы с большим вниманием относимся к сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают, и о причинах этих сложностей. По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни», - заявил Песков.

Он отметил, что новые форматы выражения мнения граждан проявляются в огромном количестве. При этом Дмитрий Песков заявил, что «не стал бы преувеличивать и обобщать», называя высказывание россиянами их позиций против режима самоизоляции с использованием сервисов компании «Яндекс» «виртуальными митингами». «Это никак не может быть отдельной кампанией, -  уверен пресс-секретарь главы государства. - Тем не менее ничто не проходит без нашего внимания. Мы все это внимательно отслеживаем».

Жители различных городов России, находящиеся на самоизоляции, с помощью сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» ставили метки вокруг администраций городов и оставляли комментарии с требованием снять ограничения.

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