0
17:54
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
17:37
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
17:05
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
17:02
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
15:54
Псковский спорт стойко держится на карантине
15:45
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
15:19
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
Еще новости
Общество

«Почта России» завершает доставку пенсий и пособий на дом

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» делает все, чтобы псковичи могли оставаться дома. Почтальоны уже доставили 97% пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы всем получателям на дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«Мы просим клиентов воздержаться от посещения отделений связи, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На данный момент более 97% выплат осуществлены. Мы задействовали все необходимые ресурсы для досрочной доставки пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы, в частности, более тысячи почтальонов Псковского управления доставляют в кратчайшие сроки выплаты псковичам на дом», - прокомментировала заместитель директора УФПС Псковской области Любовь Рыбакова.

Она отметила, что клиентам, которых в момент доставки не было дома, денежные средства будут доставлены повторно до 25 апреля. Чтобы помочь осуществить «Почте России» эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона в этот период времени находились дома.

Также жители Псковской области могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания.

На период осложнения эпидемиологической обстановки «Почта России» отменила комиссию за операции с применением МПКТ. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции Продуктовые наборы начали выдавать в школах Псковской области Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина О порядке проведения ГИА и ЕГЭ рассказало Министерство просвещения ФОТОФАКТ: в Новоржеве проводят дезинфекцию улиц Псковский спорт стойко держится на карантине «Почта России» завершает доставку пенсий и пособий на дом Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер Рекомендации по работе салонов красоты в период пандемии дал Роспотребнадзор
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
21 апреля 2020
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
21 апреля 2020
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
21 апреля 2020
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
21 апреля 2020
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
21 апреля 2020
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
21 апреля 2020
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
21 апреля 2020
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
21 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер 2

Идет загрузка...