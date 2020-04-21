«Почта России» завершает доставку пенсий и пособий на дом

15:24, 21 апреля 2020, ПАИ

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» делает все, чтобы псковичи могли оставаться дома. Почтальоны уже доставили 97% пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы всем получателям на дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«Мы просим клиентов воздержаться от посещения отделений связи, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На данный момент более 97% выплат осуществлены. Мы задействовали все необходимые ресурсы для досрочной доставки пенсий, пособий и выплат к 75-летию Победы, в частности, более тысячи почтальонов Псковского управления доставляют в кратчайшие сроки выплаты псковичам на дом», - прокомментировала заместитель директора УФПС Псковской области Любовь Рыбакова.

Она отметила, что клиентам, которых в момент доставки не было дома, денежные средства будут доставлены повторно до 25 апреля. Чтобы помочь осуществить «Почте России» эту важную социальную функцию, необходимо, чтобы все получатели региона в этот период времени находились дома.

Также жители Псковской области могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания.

На период осложнения эпидемиологической обстановки «Почта России» отменила комиссию за операции с применением МПКТ. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.