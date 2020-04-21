Пострадавшим на производстве степень утраты трудоспособности будут устанавливать заочно

15:53, 21 апреля 2020, ПАИ

Заочно будут устанавливать степень утраты трудоспособности пострадавшим на производстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Был введен временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на срок до 1 октября 2020 года. Временный порядок устанавливает исключительно заочную форму, без личного участия граждан, которые проходят медико-социальную экспертизу как первично, так и повторно (переосвидетельствование) в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.

Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или заболевания разрабатывается на полгода и содержит все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия.

Выплаты гражданам, которым впервые установили либо продлили степень утраты трудоспособности, осуществляются Фондом социального страхования России.