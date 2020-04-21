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Общество

Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике

Фото Полистовского заповедника

Два любителя прогулок по болотам оштрафованы в Полистовском заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Патрулирование территории Полистовского заповедника не останавливается даже в режиме самоизоляции. Оперативные группы государственных инспекторов регулярно выезжают в рейды, следят за состоянием границ, предупреждают и пресекают попытки нахождения людей на охраняемой территории.

Одна из опергрупп обнаружила следы техники, которые начинались на неохраняемых участках и уходили в сторону заповедника. Инспекторы проследовали по следу и дошли до одной из экологических троп Полистовского заповедника, где след оборвался. «Мы решили пройти и по туристической тропе, хотя сомневались, что кто-то может находиться на ней, но проверить было необходимо», - рассказал один из участников рейда Игорь Иванов.

Прямо на тропе инспекторы встретили двух человек, отдыхавших на деревянных мостках. Клюквы или иных дикоросов у «посетителей» экологической тропы обнаружено не было, поэтому инспекторы составили два протокола «за нахождение на территории заповедной зоны» и проводили нарушителей до границы заповедника. После рассмотрения протоколов судом нарушителям выпишут штрафы в размере 3 тысяч рублей.

«Друзья, будьте ответственны, если вы находитесь в режиме самоизоляции - оставайтесь дома. Посещение заповедника туристами приостановлено до дальнейших распоряжений», - напомнили в Полистовском заповеднике.

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