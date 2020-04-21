В условиях пандемии псковские газовики обеспечивают бесперебойное газоснабжение жителей региона

16:21, 21 апреля 2020, ПАИ

Компания «Газпром газораспределение Псков» относится к предприятиям непрерывной деятельности и продолжает в постоянном режиме обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей в Пскове и Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

Все регламентные работы по техническому обслуживанию газового оборудования и сетей газораспределения выполняются согласно плану, работают строительно-монтажные бригады и ремонтно-эксплуатационные службы. Наряду с этим проводятся работы по подключению к газовым сетям индивидуальных жилых домов, работы по монтажу и ремонту газового оборудования. Аварийная служба продолжает работу в круглосуточном режиме.

На период карантинных мер плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО) проводится по предварительной заявке абонента. Оставить заявку на ТО ВДГО, а также подключение и ремонт газового оборудования можно по телефонам:

Псков 8 (8112) 79-01-28, 79-01-40

Великие Луки - 8(81153) 3-27-64,6-81-16

Новосокольники - 8(81144) 2-36-25

Бежаницы - 8(81141) 2-19-04

Локня - 8(81139) 2-11-26

Невель - 8(81151) 2-55-11

Пыталово - 8(81147) 2-14-10

Порхов - 8(81134) 2-10-54

Дно - 8(81135) 2-65-04

Дедовичи - 8(81136) 9-35-51

Остров - 8(81152) 3-23-83

Печоры - 8(81148) 2-32-03

Палкино - 8(81145) 2-10-03

«Убедительно просим наших абонентов не вмешиваться в работу газового оборудования, соблюдать правила безопасной эксплуатации и при любом подозрении на неисправность вызывать специалистов газовой службы. Особо отмечу, что наши сотрудники неукоснительно соблюдают все требования Роспотребнадзора и Минздрава России по профилактике распространения коронавирусной инфекции, ежедневно проходят медицинский, термический контроль, имеют все необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики, – уточнила заместитель исполнительного директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.