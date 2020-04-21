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Общество

В условиях пандемии псковские газовики обеспечивают бесперебойное газоснабжение жителей региона

Компания «Газпром газораспределение Псков» относится к предприятиям непрерывной деятельности и продолжает в постоянном режиме обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей в Пскове и Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

Все регламентные работы по техническому обслуживанию газового оборудования и сетей газораспределения выполняются согласно плану, работают строительно-монтажные бригады и ремонтно-эксплуатационные службы. Наряду с этим проводятся работы по подключению к газовым сетям индивидуальных жилых домов, работы по монтажу и ремонту газового оборудования. Аварийная служба продолжает работу в круглосуточном режиме.

На период карантинных мер плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО) проводится по предварительной заявке абонента. Оставить заявку на ТО ВДГО, а также подключение и ремонт газового оборудования можно по телефонам:

«Убедительно просим наших абонентов не вмешиваться в работу газового оборудования, соблюдать правила безопасной эксплуатации и при любом подозрении на неисправность вызывать специалистов газовой службы. Особо отмечу, что наши сотрудники неукоснительно соблюдают все требования Роспотребнадзора и Минздрава России по профилактике распространения коронавирусной инфекции, ежедневно проходят медицинский, термический контроль, имеют все необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики, – уточнила заместитель исполнительного директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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