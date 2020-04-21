Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области

17:02, 21 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области утвердили эскизы нагрудных знаков региональных наград. Об этом сообщил губернатор Псковской области на своей личной странице в Instagram.

«На заседании Геральдического совета дополнили перечень региональных наград, - отметил губернатор. – Утвердили эскизы знаков «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Губернатор отметил, что эти звания подразумевают не только символическое признание заслуг профессионалов, но и дополнительные мотивирующие меры поддержки.

«Вместе с почётным званием награждаемые будут получать 25 тысяч рублей единовременной выплаты, а также доплату к должностному окладу в размере 5 тысяч рублей до выхода на пенсию», - добавил Михаил Ведерников.

Он также выразил уверенность в том, что по итогам года эти награды быстро найдут своих героев. Особенно в сфере здравоохранения.

«Каждый труд должен быть справедливо оплачен, так же как и большие достижения необходимо отмечать соответственно», - отметил глава региона.

Ранее эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсуждали в Пскове.