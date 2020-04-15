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Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
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Общество

Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове

Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудил Геральдический совет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 14 апреля.

Почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник культуры Псковской области» учреждены региональным законодательством. Сейчас дорабатываются положения о наградах.

Планируется, что на нагрудном знаке, который будет вручаться медикам, изобразят чашу Гиппократа, а на знаке для деятелей искусств — композицию из различных атрибутов искусства: театральной маски, лиры, кинопленки, палитры с кистями и др. Участники заседания в целом одобрили эскизы, но внесли ряд предложений, которые будут учтены в итоговой версии.

«Наши решения позволят отдать дань уважения людям, которые состоялись в профессии, внесли существенный вклад в развитие региона и пользуются заслуженным авторитетом. Мы сможем предоставить им дополнительные меры финансовой поддержки, которые сейчас будут как никогда актуальны», — сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что необходимо оперативно завершить работу над положениями о почетных званиях. За особые личные заслуги ежегодно к званиям могут быть представлены 10 медиков, а также по 5 деятелей искусств и работников культуры. Им будет предоставлена не только единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей, но и планируется ежемесячная доплата к должностному окладу в пределах 5 тыс. рублей.

Руководители профильных комитетов по поручению главы региона должны начать работу по формированию конкурсных комиссий, которые займутся отбором кандидатов.

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