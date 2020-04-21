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Общество

Депутат областного Собрания выделил технику для дезинфекции Новоржева

Фото районной газеты "Земля новоржевская"

21 апреля в Новоржеве приступили к дезинфекции улиц, тротуаров, автостоянок, площадей и автобусных остановок. Технику для обработки общественных мест  предоставил председатель СПК «Жадрицы», член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Вадим Афанасьев.

Фото районной газеты "Земля новоржевская"

«Для дезинфекции новоржевских улиц предоставили один трактор с опрыскивателем. В «мирное время» мы его используем для опрыскивания сорняков. Насколько мне известно, дезинфекция в городе будет производиться два раза в неделю. Ситуация складывается нешуточная, надо помочь», - прокомментировал своё решение Вадим Афанасьев.

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