Депутат областного Собрания выделил технику для дезинфекции Новоржева
21 апреля в Новоржеве приступили к дезинфекции улиц, тротуаров, автостоянок, площадей и автобусных остановок. Технику для обработки общественных мест предоставил председатель СПК «Жадрицы», член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Вадим Афанасьев.
«Для дезинфекции новоржевских улиц предоставили один трактор с опрыскивателем. В «мирное время» мы его используем для опрыскивания сорняков. Насколько мне известно, дезинфекция в городе будет производиться два раза в неделю. Ситуация складывается нешуточная, надо помочь», - прокомментировал своё решение Вадим Афанасьев.