Двойную зарплату получили работники Великолукской станции скорой помощи

20:46, 21 апреля 2020, ПАИ

Сотрудники Великолукской станции скорой помощи по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили двойную зарплату за март, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Об этом медики сообщили во время встречи с главным врачом Псковской станции скорой медицинской помощи Михаилом Мартыновым, который обсудил с ними работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Это было прямое распоряжение губернатора Михаила Ведерникова заплатить всем медицинским работникам. Эти выплаты были сделаны за вторую половину марта - в связке с указом главы региона», - рассказал Михаил Мартынов.

Отмечается, что двойная оплата для медиков сохранится и в апреле. По состоянию на 21 апреля в Псковской области коронавирус подтвержден у 62 человек.