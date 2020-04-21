Попавшую в псковский зооприют собаку спасла от голодной смерти деревенская дворняга

22:55, 21 апреля 2020, ПАИ

Попавшую в один из псковских зооприютов 21 апреля собаку по прозвищу Герда спасла от голодной смерти деревенская дворняга, которая, в отличие от изголодавшейся собаки, не была привязана.

«Её подкармливали, а она таскала кастрюли с едой у хозяйских собак и приносила их Герде! Вокруг места, где находилась Герда, мы обнаружили множество пустых кастрюль. Эта история нас повергла в шок!» – написали зоозащитники.

«С одной стороны - человек, который «забыл», что оставил привязанную собаку на верную гибель, а с другой - вторая собака, которая помогала, как могла, выжить Герде и дождаться того момента, когда ее обнаружат люди! Ком в горле! Сколько времени собака так выживала? Одному Богу известно», – добавили они.

«Верную подругу» Герды зоозащитники запланировали на стерилизацию.