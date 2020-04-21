Новогоднюю елку планируют установить власти Пскова в сквере Искусств в конце 2020 года

23:14, 21 апреля 2020, ПАИ

Новогоднюю елку планируют установить власти Пскова в сквере Искусств в 2020 году. Об этом сообщила глава областного центра Елена Полонская в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 24».

«В рамках приграничного сотрудничества создается потрясающий сквер на Четырех углах. Будут созданы места для спокойного тихого отдыха и проведения массовых городских мероприятий. Возможно, в новом году сможем установить новогоднюю елку», – сообщила Елена Полонская.

Также Елена Полонская прокомментировала строительство дендропарка. «Это продолжение существующего вдоль Мирожского монастыря. Это будет логичное завершение проекта, будет полностью благоустроенный берег, который соединится с нашим пляжем», – добавила она.

Глава города напомнила, что на программу формирования комфортной городской среды выделено 65 млн рублей в 2020 году. «Из них большая часть будет направлена на создание и строительство новых скверов – на проспекте Энтузиастов и улице Технической. Сквер на Энтузиастов – это масштабный проект, требующий большого количества денежных средств, поэтому более 30 млн рублей направлено на реализацию данного проекта», – пояснила она.

Елена Полонская добавила, что в рамках программы дополнительно отремонтируют еще 5 дворовых территорий.