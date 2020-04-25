Михаил Ведерников поздравил мусульман с началом Рамадана

00:41, 24 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил правоверных мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

«В России живёт более 20 млн мусульмане, вместе с которыми мы веками строим общее великое государство, сохраняем и развиваем нашу общую культуру, преумножаем традиции, – отметил глава региона. – Среди российских мусульман, после долгих лет работы на Северном Кавказе, мои коллеги, друзья, добрые знакомые, с которыми я поддерживать связь, и к которым всегда могу обратиться за помощью и поддержкой».

Михаил Ведерников пожелал мусульманам духовных сил, чистых помыслов и гармонии с собой и с окружающим миром.