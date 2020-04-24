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Политика

Депутат Госдумы о поддержке предпринимателей: Мы иллюзий не питаем

«Настоящий предприниматель всегда скажет, что мало [средств от государства на поддержку во время пандемии. — ПАИ]. И здесь мы иллюзий не питаем. При этом правительство и губернатор Псковской области Михаил Ведерников исходят из ситуации. И это очень важно», - заявил депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля.

По мнению Александра Козловского, сегодня «не очень хорошо ведут себя банки» в стране. Поэтому, как отметил гость эфира, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал распоряжение проверить банки, отказывающие в поддержке бизнесу, поскольку из заявленных 50 млрд рублей было выдано кредитов  меньше чем на 5 млрд рублей. «Это никуда не годится», - добавил Александр Козловский.

«Региональных управляющих я понимаю, они действуют по московским инструкциям. Но эти инструкции больше соответствуют мирному времени. А для бизнеса один-два дня задержки критичны», - заявил гость эфира.

Александр Козловский также отметил, что всю эту большую работу проводит профильный комитет, и они практически в круглосуточном режиме делают «эти тонкие настройки»: общаются с банками, налоговой и прокуратурой.

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