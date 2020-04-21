Проверить банки, отказывающие в поддержке бизнесу, считает необходимым Андрей Турчак

17:21, 21 апреля 2020, ПАИ

Проверить банки, отказывающие в поддержке бизнесу в условиях пандемии коронавируса, считает необходимым секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он также попросил правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите прав предпринимателей – оказать бизнесу правовую помощь в оформлении льготных кредитов и кредитных каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

Правительство по поручению президента России Владимира Путина разработало комплекс мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Среди них – беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы. В этой программе принимают участие 14 банков: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк «Открытие», банк «Акцепт», Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Однако беспроцентные кредиты, благодаря которым можно сохранить рабочие места, остаются недоступны для большинства предпринимателей.

«В партию поступают сигналы от бизнес-сообщества, что банки под различными предлогами отказывают в выдаче таких кредитов. Эту информацию подтверждает Минэкономразвития, об этом говорил и президент 15 апреля. По состоянию на 17 апреля, из заявок на 25,7 миллиарда удовлетворено всего 4,6 миллиарда рублей. Цифры говорят сами за себя. Так быть не должно», – заявил Андрей Турчак.

Он также напомнил, что сегодня предприниматели могут получить отсрочку платежей по кредитам. При этом кредитная история не должна от этого ухудшаться. Однако и здесь предприниматели жалуются на сложности в процедуре оформления.

В связи с этим секретарь генсовета «Единой России» поручил региональным отделениям партии совместно с представителями бизнес-сообщества оценить доступность оформления льготных кредитов и кредитных каникул.

«Прошу региональные отделения организовать проверку работы указанных инструментов поддержки бизнеса. В случае с беспроцентными кредитами – выяснить, кто из банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул особое внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем случае не должна пострадать. Прошу также депутатов Госдумы от фракции «Единой России» подключиться к этой работе», – сказал он.

Вся информация из регионов ежедневно будет попадать в ситуационный центр партии. «Мы должны видеть реальную картину, как по стране работают меры поддержки бизнеса. Собранные данные будем оперативно доводить до правительства. Необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все принятые меры реально заработали на практике», – подытожил Андрей Турчак.