Прокуратура добилась выплаты двум псковичам компенсации за аренду жилья

09:29, 24 апреля 2020, ПАИ

Прокуратура добилась выплаты двум псковичам компенсации за аренду жилья. Компенсация положена из-за их статуса: они входят в число детей, оставшихся без попечения родителей, пояснили в прокуратуре.

В августе 2019 года псковичи обратились в территориальный отдел комитета по социальной защите Псковской области с заявлениями о выплате компенсации платы за наем жилого помещения, но здесь им отказали в выплатах.

Чтобы восстановить права граждан, прокуратура направила в городской суд административное исковое заявление с требованиями о признании отказа в выплате компенсации незаконным и об обязании органа опеки произвести выплату в полном объеме с момента обращения за ней граждан.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и граждане получили выплаты в размере 25 и 28 тысяч рублей.