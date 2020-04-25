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Общество

Прокуратура добилась выплаты двум псковичам компенсации за аренду жилья

Прокуратура добилась выплаты двум псковичам компенсации за аренду жилья. Компенсация положена из-за их статуса: они входят в число детей, оставшихся без попечения родителей, пояснили в прокуратуре. 

В августе 2019 года псковичи обратились в территориальный отдел комитета по социальной защите Псковской области с заявлениями о выплате компенсации платы за наем жилого помещения, но здесь им отказали в выплатах.

Чтобы восстановить права граждан, прокуратура направила в городской суд административное исковое заявление с требованиями о признании отказа в выплате компенсации незаконным и об обязании органа опеки произвести выплату в полном объеме с момента обращения за ней граждан.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и граждане получили выплаты в размере 25 и 28 тысяч рублей.

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