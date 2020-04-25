14 телефонов и сим-карты пытался перебросить через забор колонии мужчина в Себежском районе

10:35, 24 апреля 2020, ПАИ

В Себежском районе мужчина был задержан при попытке передать 14 телефонов и 20 сим-карт на территорию колонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники оперативного отдела ИК-3 УФСИН России по Псковской области задержали гражданина, который пытался перебросить через ограждение мобильные телефоны. У задержанного изъяли 4 свертка, которые были обмотаны скотчем. В них находились телефоны и сим-карты.

В отношении правонарушителя составили протокол об административном правонарушении. По данному факту проводится проверка.