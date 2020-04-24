Максимальный размер «подъёмных» для псковских медиков может увеличиться в три раза

10:59, 24 апреля 2020, ПАИ

30 апреля депутаты областного Собрания рассмотрят вопрос о пересмотре размера единовременных выплат медицинским работникам, впервые трудоустроившихся в медицинские организации области – соответствующий законопроект за подписью губернатора поступил в региональный парламент. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проектом закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области» предлагается увеличить «подъёмные» для медиков: врачам стационаров – с 70 для 150 тысяч рублей, врачам поликлиник, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики – со 100 до 300 тысяч рублей, специалистам со средним медицинским образованием – с 30 рублей до 50 тысяч рублей.

Одновременно проектом закона предлагается установить новую единовременную денежную выплату фельдшерам скорой медицинской помощи и фельдшерам, ведущим самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории – при первом трудоустройстве этой категории медработников полагается финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей.

Инициативу исполнительной власти прокомментировал спикер регионального парламента Александр Котов: «Мы давно испытываем дефицит медицинских кадров в наших лечебных учреждениях – и врачей, и среднего медицинского персонала. К сожалению, эта ситуация медленно меняется, и особенно она обострилась сейчас, в период пандемии коронавируса. Мне кажется, что в этих условиях нам необходимо предпринимать любые возможные шаги для того, чтобы, во-первых, беречь имеющиеся кадры – к сожалению, есть случаи, когда медики уезжают, оставляя своё место работы, а во-вторых, создавать условия для привлечения новых специалистов, желающих работать в наших лечебных учреждениях».

Александр Котов обратил внимание, что размер единовременных выплат не менялся в регионе с 2012 года. «Это достаточно длительный период. Уверен, что депутаты поддержат предложения по увеличению размера выплат для медицинских работников. Пусть это будет, возможно, не такой большой, как хотелось бы, но всё-таки заметной мерой поддержки для тех людей, которые работают сегодня в системе здравоохранения, особенно в этот сложный период», - сказал спикер.

Руководитель законодательного органа отметил, что законопроект о повышении размера «подъёмных» для псковских медиков подготовлен по поручению губернатора Михаила Ведерникова: «Я хочу поблагодарить главу региона за то, что в условиях, когда из-за пандемии коронавируса существенно выросли расходы бюджета на различные меры поддержки, была найдена финансовая возможность увеличить размер единовременных выплат медицинских работникам».

Обновлённые меры социальной поддержки предлагается предоставлять специалистам с высшим медицинским образованием и специалистам со средним медицинским образованием в случае заключения ими трудовых договоров с государственными медицинскими организациями после 1 января 2020 года.

Как отмечается в пояснительной записке, при поддержке законопроекта депутатским корпусом «подъёмные» в увеличенном размере и новые единовременные выплаты получат 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медицинских сестры. На эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 млн 330 тысяч рублей.