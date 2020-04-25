Виктор Верёвкин устроил заезд на велосипеде по льдам Байкала и развернул там псковский флаг

12:25, 24 апреля 2020, ПАИ

Виктор Верёвкин в свои 70 лет путешествует по всей России, и не только. В прошлом году он поднимался на Эльбрус, а в марте этого года покорял льды Байкала на велосипеде. А ещё он проводит волонтёрские велопоездки под Псковом для начинающих велосипедистов и спортсменов со стажем. И с таким интересом он рассказывает о своих путешествиях, что я уже стала присматривать велосипед напрокат – чтобы ввязаться в велоавантюру. Почему бы, собственно, и нет?

О своем путешествии на Байкал Виктор Верёвкин рассказал по телефону – режим самоизоляции как-никак. Личное знакомство приходится отложить на другой раз.

Сменил байдарку на велосипед

- Виктор Фёдорович, я увидела фотографии, что вы уже в этом году успели побывать на Байкале. Расскажите, пожалуйста, очень интересно! Вам понравилось там?

- Очень понравилось! Приглашаю всех, кто может кататься, обязательно туда съездить. Мы были на Байкале с 14 по 22 марта, до всей пандемии – об ограничительных мерах услышали уже там и хотели остаться – там было так замечательно!

- А вы первый раз были на Байкале?

- Второй. Первый раз был в 1976 году, тогда ходили на байдарках по реке Уде – руководила походом Таня Подунаенко, замечательная туристка, байдарочница, руководитель многих походов. После этого похода заехали на Байкал, в бухту Песчаную – очень понравилось. А сейчас поехал на Байкал на велосипеде – сменил байдарку на велосипед.

Часть путешествия - на самолёте, а там уже на велосипеде. Прилетели в Иркутск, до поселка Оёк ехали на микроавтобусе, разместились на турбазе. Нас было вместе с гидом всего девять человек, все из клуба «ВелоПитер», который катается на всём: байдарки, лыжи, коньки, велосипед – это основное, и в межсезонье – на машинах. С этим клубом я катаюсь уже десять лет. Например, в позапрошлом году в Мурманске выходили в море, ловили рыбу, потом ездили в Териберку, там очень красивый водопад. В Мурманске встретили много азиатов – китайцев и корейцев. Там снимали фильм про кита («Левиафан» - ПАИ), и теперь туда, в Териберку, очень много народа ездит. А у китайцев ещё есть такое поверье, что надо увидеть северное сияние для того, чтобы родился сын. Это, конечно, придумали наши экскурсоводы, но тем не менее.

- Вернёмся к Байкалу. Вы прямо по льду ездили на велосипеде? Так можно?

- Вечером сразу же выехали на лёд посмотреть, кто чем дышит. Нас было четверо мужчин и пять дам. Один из мужчин приехал кататься на коньках, остальные – на велосипедах.

До этого никогда не пробовал кататься по льду на велосипеде. Ездил на обычном велосипеде с шипованной резиной. Понравилось, но было не просто. По льду-то хорошо кататься, а когда снег сантиметров пять – уже очень тяжело. Чистого льда было не очень много, так что трудности были солидные.

- Остальные справлялись с трудностями?

- Одна только девушка плохо каталась, почти не каталась. Одна дама была из Америки, но русская, и парень из Финляндии – программист, сам питерский, но работает за рубежом. И две девушки из Москвы. Я сначала решил, мол, подумаешь – девчонки, я их сделаю! Но не тут-то было. Оказалось, что они почти каждый день тренируются в зале и на велосипеде, тренируются до упада с 5 утра. Хорошо ездили!

Очень впечатлил лёд, он на Байкале был разный: красивый голубой, и чёрный, и волнистый, по-разному замерзал – и гладкий был, и как ёжик, всякий. Особенно тяжело ездить возле островов, обычно там расширяется при нагревании камень, трещины идут – но все обходилось.

- Весь Байкал объехали?

- Ездили километров по 40-50 в день – весь-то Байкал объехать не получилось.

- А сколько примерно объехали?

- Километров 300.

- Ого! Не замёрзли, холодно там было?

- Нет, было тепло, солнце. Но была и пурга в Листвянке, такая, что глаз не открыть, но мы всё равно катались на велосипедах. При пурге было тяжелее, лёд занесло, и когда выскакиваешь со снега на лёд – велосипед начинает вилять, колесо проскальзывать.

Видели много достопримечательностей – на острове Огой, например, посмотрели буддийский памятник, один из восьми в мире, в виде купола, туда очень много приезжает буддистов помолиться, там всё засыпано монетами.

- Это какое-то поверье, связанное с монетами?

- Да я считаю, это дурь. У нас тоже такое есть: когда будет Духов день, сходите в Опочку на крестный ход на Духову гору, увидите, народ тоже бросает монетки. То ли на счастье, то ли ещё для чего-то. За рубежом-то бросают монетки, чтобы вернуться, если понравилось. Но это уже язычество, не наше, не христианское это.

- А что ещё видели на Байкале?

- Очень понравилось в посёлке Листвянка. Жили в гостинице, там и баня была с бассейном – после льда в баню сходить такое удовольствие, что не описать. Ходили в аквапарк с байкальскими тюленями, ходили в музей, где собраны минералы со всего мира – удивительная коллекция. Мужчина интересно рассказывал, что всё своими руками нашёл и приобрёл. Потом были в бесплатном ретромузее – все местные достопримечательности, всё, что можно, всё обошел. Единственное, не пошёл на ледокол – в 1900 году было построено два ледокола на Байкале, чтобы открыть зимний путь, но они так и не смогли сломать льды. И один сгорел, а второй поставлен в Иркутске как памятник. Подходим – там ленточка, объявление, что всё закрыто. Но сказали, мол, 150 рублей – и всё откроем. Так у нас обходят карантин.

Что ещё про Байкал? Хорошо бы туда вернуться. Я на Байкале и на коньках покатался, так случилось, что в один день, 17 марта, был сильный ветер, больше 20 метров в секунду. И меня просто сдуло с велосипеда. Я летел, упал на плечо метров с двух. И понял, что в этот день езда исключается, и просто катался на коньках – километров 40 накатал. Очень хорошо!

Кстати, в этом велоклубе есть ещё туры по Финляндии, Швеции, на коньках – это всем можно. Лучшая трасса для коньков в Финляндии, там есть трассы и по 40 километров, есть поменьше. Когда мы были в туре, заезжали в наш побратим Куопио: погода была хорошая, солнышко, и на льду, наверное, всё население было - от грудных младенцев, которых мамы в колясках катали, до людей очень пожилых. Вам обязательно надо попробовать!

- Всё бы ничего, да только на коньках я не стою.

- Какие трудности? Вот зима будет, давайте попробуем! Я тоже, перед тем как поехать, лет 50 с лишним на коньках не стоял, не до коньков как-то было. А потом встал и пошёл.

Спасибо детям и жене

- А первый тур у вас какой был, куда ездили?

- В Финляндию, потом ездили в Прибалтику, тем же летом, в 2010 году. Как вышел на пенсию, так и поехал, точнее, дети отправили путешествовать, сказали, мол, хватит тебе сидеть дома да на огороде, ты всю жизнь туризмом занимался, давай купим тур – поезжай. Вот они мне помогают, как правило, оплачивают дорогу – без жены и без детей такое количество походов я не смог бы совершить. Это они подготавливают, помогают. Начал с Финляндии, в прошлом году был Эльбрус, и вот последний пункт пока у меня – Байкал.

- Я знаю, что вы ещё и входите в «Команду 2018». Что вы там делаете?

- От «Команды 2018» через Союз пенсионеров мы занимаемся немецким языком – у нас в группе немецкого языка 12 человек, нам помогают студенты из Псковского университета. А ещё и на Эльбрусе, и на Байкале я брал с собой и разворачивал флаги Псковской области и «Команды 2018», а на Байкале – ещё и Знамя Победы. Наталья Германовна Плявинская доверила мне такое счастье, разрешила взять флаги, чтобы сфотографироваться. Это честь для меня! Спасибо ей.

А в позапрошлом году окончил наш Псковский университет, факультет теологии, руководителем кафедры была замечательная дама Марина Алексеевна Мануйлова. Три последних года очень интересные у меня.

- Строите планы на будущие поездки?

- Этим летом не понятно, куда удастся съездить. Давно хочу в Вологодскую область, на место рождения своих родителей, хочу съездить посмотреть, кто там остался жив из родственников. А на следующий год - надо смотреть календарь походов велотура.

- На Эльбрус – тоже на велосипедах?

- Ножками, - засмеялся собеседник.

- А как вам больше всего нравится путешествовать, на чём?

- На велосипеде. Однозначно.

- Потому что быстрее?

- Больше можно увидеть. Если на байдарке – обзор ограничен берегами, как и на коньках, на лыжах – чуть пошире обзор, а велосипед предоставляет ещё больше обзор. Мы же ещё волонтерские туры проводим под Псковом: зимой на лыжах и коньках, летом – на велосипедах. В этом году, когда закончится карантин, хотелось бы провести волонтерский тур на велосипеде под Псковом – у меня есть приятель, у которого около 500 кустов роз, и он приглашал нас в июле на экскурсию. Он рядышком, участок недалеко от города. Когда поедем летом в Выбуты – мы обычно пару раз за лето ездим в Выбуты – тогда к нему туда и заедем.

- А как попасть в эти волонтёрские туры?

- У нас были участники от 16 лет и до моего возраста, может попасть любой желающий, мы никому не отказываем.

- Чтобы попасть в туры, нужна профессиональная подготовка, или я без подготовки смогу поучаствовать?

- В прошлом году первое путешествие мы делали в посёлок Камно. После Камно продлевали до церкви Николы с Устья, и мы поняли, что те, кто плохо ездит, осилили дорогу только до Камно и поехали обратно с сопровождающим. Кто посильнее – едет дальше. Мы своих не бросаем! Так что приглашаю!

Такой возраст

- Сейчас ваши путешественнические планы, как и многих других, нарушил коронавирус. Как вы проводите это время?

- В огороде. Вечером слушаю вебинары – «Викиум», по немецкому языку, или читаю что-то интересное. В том году я окончил курсы экскурсоводов, до этого водили экскурсии в монастыри: Владимирец, Творожковский, а также Пушкинские Горы, Бежаницы, Новоржев. В этом году вирус нас остановил. Но постараемся также выводить наших псковичей на места. Эти туры уже на автобусах, так как расстояния большие, 100 километров не все осилят.

- Скучать вам точно некогда!

- Такой возраст!