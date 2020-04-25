Виктор Верёвкин планирует летом провести волонтерские туры на велосипедах для псковичей

11:56, 24 апреля 2020, ПАИ

Псковский путешественник не только путешествует по всему миру – в этом году он уже побывать на Байкале. Но продолжает организовывать для жителей и гостей города волонтёрские туры, где присоединиться к путешествию может любой желающий. Об этом он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.

«Зимой на лыжах и коньках ездим, летом – на велосипедах. В этом году, когда откроют карантин, хотелось бы провести волонтерский тур на велосипеде под Псковом – у меня есть приятель, у которого около 500 кустов роз, и он приглашал нас в июле на экскурсию. Он рядышком, участок недалеко от города. Когда поедем летом в Выбуты – мы обычно пару раз за лето ездим в Выбуты – тогда к нему туда и заедем», - поделился планами на летние туры путешественник.

Он заметил, что участвовать в туре могут все желающие от 16 лет. Главное – наличие велосипеда и хорошее настроение.

Летом Виктор Верёвкин проводит волонтерские велотуры по уникальными памятниками оборонного и храмового зодчества древнего Пскова.

А первая лыжная экскурсия состоялась в январе 2019 года. Путешественник разработал совершенно уникальный маршрут лыжной экскурсии, включающий малодоступные и практически неизвестные для большинства горожан, не говоря о гостях Пскова, объекты.