Великолучанин продал женщине марихуану и отправился на 3,5 года в тюрьму

14:49, 24 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках местный житель продал женщине марихуану и отправился на 3,5 года в тюрьму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

4 апреля 2019 года в период времени с 15:10 до 15:29 ранее судимый 41-летний мужчина и его сообщник незаконно продали женщине 11,17 грамма марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Судом гражданин был признан виновным в совершении преступления, и с применением статьи 64 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.