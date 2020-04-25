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Общество

Великолучанин продал женщине марихуану и отправился на 3,5 года в тюрьму

В Великих Луках местный житель продал женщине марихуану и отправился на 3,5 года в тюрьму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

4 апреля 2019 года в период времени с 15:10  до 15:29 ранее судимый 41-летний мужчина и его сообщник незаконно продали женщине 11,17 грамма марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Судом гражданин был признан виновным в совершении преступления, и с применением статьи 64 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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